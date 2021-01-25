الدحيل يسحق أهلي قطر بسداسية في الكأس استعداداً لبطل إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اختتم فريق الدحيل القطري مبارياته التي تسبق مواجهة الأهلي بطل إفريقيا في الدور الثاني لكأس العالم للأندية فبراير المُقبل، وفاز على الأهلي القطري في دور الستة عشر في كأس قطر بسداسية نظيفة.

الدحيل لن يخوض مباريات أخرى قبل مواجهة الأهلي يوم 4 فبراير المُقبل في مباراة يتأهل الفائز بها إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

ويُشارك الدحيل في البطولة بصفته بطل الدوري للدولة المُنظمة، بينما يلعب الأهلي بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه في نوفمبر 2020.

الدحيل افتتح أهدافه أمام الأهلي القطري مبكراً في الدقيقة 6 من ركلة جزاء سجل منها ميكاييل أولونجا الهدف الافتتاح قبل أن يسجل اللاعب نفسه مجدداً في الدقائق 43 و69.

وسجل إدميلسون جونيور في الدقائق 22 و90، ولويس مارتن سيارا في الدقيقة 78، لتأتي أهداف الفريق القطري بالكامل عن طريق نجومه المحترفين الذين سيشاركون معه في مونديال الأندية.