بالفيديو.. بادجي يفتتح أهدافه مع أنقرة التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

سجل السنغالي أليو بادجي لاعب أنقرة جوشو التركي، المعار من النادي الأهلي، أول أهدافه مع فريقه الجديد.

وسجل بادجي هدف التعادل الثالث لفريقه، في الدقيقة 65، بمرمى ألانياسبور في المباراة المقامة بينهما ضمن الجولة الـ21 ببطولة الدوري التركي.

وخرج بادجي في الدقيقة 72، قبل أن يضيف فريقه الهدف الرابع، وتنتهي المباراة فوز أنقرة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وتعد تلك المباراة الثانية لبادجي مع أنقرة جوشو، حيث خاض مباراة فريقه أمام قاسم باشا بالجولة السابقة، والتي انتهت بفوز أنقرة بهدف نظيف.

ورفع أنقرة جوشو رصيده لـ21 نقطة في المركز الـ17 بجدول الترتيب، فيما يحتل ألانياسبور في المركز السابع برصيد 31 نقطة.