مباريات برشلونة في شهر فبراير 2021 “استقبال باريس، ورحلة خطيرة للأندلس”

يخوض نادي برشلونة الاسباني 6 مباريات فى شهر فبراير 2021، ولعل أبرزهم لقاء اشبيلية فى الدوري الاسباني، وباريس سان جيرمان فى دور أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة 3 مباريات فى الليجا قبل أن يستضيف خصمه فى دوري أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب كامب نو يوم 16 فبراير 2021 على ملعب “كامب نو” فى ذهاب الدور ثمن النهائي بالمسابقة.

وتشير المواجهات التاريخية بين ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان في 11 مباراة سابقة، الى تفوق الفريق الكتالوني حيث حقق الفوز فى 5 مواجهات، بينما فاز الفريق الفرنسي فى 3 مباريات، وتعادلا فى 3 مباريات.

وشهدت آخر المواجهات، والتي يتذكرها الجميع حتى هذه اللحظة فى دور الـ16 موسم 2016-2017، حيث حقق الفريق الباريسي الفوز ذهابًا برباعية نظيفة وظن الجميع أن فريق حديقة الأمراء تأهل، ولكن جاء الرد قاس في ملعب “كامب نو” عندما حقق برشلونة “ريمونتادا” تاريخية بالفوز 6-1، في مباراة الإياب.

واحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته بعد أن حقق 5 انتصارات متتالية، ولكنه فقد القمة في الجولة الأخيرة، بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس، ليحتل الوصافة، بينما تصدر فريق حديقة الأمراء مجموعته برصيد 12 نقطة.

وعلى المستوي المحلي يخوض برشلونة مباراة مهمة وصعبة عندما يحل ضيفاً على اشبيلية لحساب الجولة 25 فى الدوري الاسباني يوم 28 فبراير 2021 على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

والقتى برشلونة مع إشبيلية من قبل في الدوري الإسباني 153 مرة، وفاز برشلونة في 83 مباراة، بينما فاز إشبيلية في 36 مباراة، وانتهت 34 مباراة بالتعادل.

وسجل برشلونة في شباك النادي الأندلسي 313 هدفًا، بينما سجل لاعبو إشبيلية في شباك البرسا 192 هدفًا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد ثاني الجدول، وبفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيكو مدريد.

إليكم جدول مباريات برشلونة في شهر فبراير 2021

برشلونة – ريال بيتيس (الدوري الاسباني – الجولة 22) يوم 7-2-2021

برشلونة – ألافيس (الدوري الاسباني – الجولة 23) يوم 14-2-2021

برشلونة – باريس سان جيرمان (دوري ابطال اوروبا – ذهاب دور 16) يوم 16-2-2021

برشلونة – قادش (الدوري الاسباني – الجولة – 24) يوم 21-2-2021

برشلونة – إلتشي (الدوري الاسباني – مؤجلة من الجولة الاولي) يوم 24-2-2021

برشلونة – اشبيلية (الدوري الاسباني – الجولة 25) يوم 28-2-2021

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