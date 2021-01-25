مباريات ريال مدريد في شهر فبراير 2021 “الانتقام من فالنسيا..وزيارة اتلانتا”

يخوض نادي ريال مدريد الاسباني 6 مباريات خلال شهر فبراير 2021، ولعل اهم مباراتين امام فالنسيا في الدوري الاسباني واتلانتا الايطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر ان يواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا يوم 14 فبراير 2021 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة 23 فى الدوري الاسباني.

شهدت آخر 10 مواجهات بين ريال مدريد وفالنسيا في جميع المسابقات، فوز الريال 6 مرات، وفوز فالنسيا مرتين، وتعادلا في مناسبتين فقط عامي 2017 و2019.

ولم يفز فالنسيا أمام الريال على ملعب المستايا منذ أبريل 2019، ضمن الجولة 30 من الليجا، وسجل ثنائية الخفايش جونسالو جوديش وجاراي الهدفين مقابل هدف لكريم بنزيمة. وحافظ الريال على وضعيته في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد (المتصدر)، وبفارق 3 نقاط فقط عن برشلونة ثالث الترتيب. وعلى الصعيد الأوروبي يزور ريال مدريد مدينة بيرغامو الايطالية لخوض مباراة قوية امام اتالانا فى ذهاب الدور ثمن النهائي بدوري ابطال اوروبا والمقرر له يوم 28 فبراير 2021 على ملعب أتليتي أزوري. وتصدر بطل اسبانيا مجموعته بدور الابطال برصيد 10 نقاط امام مونشنغلادباخ (8) الذي تفوق بفارق المواجهتين المباشرتين عن شاختار (8) الذي انتقل الى الدوري الاوروبي يوروبا ليغ ، فيما ودّع انتر ميلان المسابقات القارية باكتفائه بست نقاط. وتأهل اتالانتا لمراحل خروج المغلوب للموسم الثاني توالياً بعد أن تغلب على العملاق الهولندي نادي أياكس أمستردام في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليقابل العملاق الإسباني. إليكم جدول مباريات ريال مدريد في شهر فبراير 2021 ريال مدريد – هويسكا (الدوري الاسباني – الجولة 22) يوم 6-2-2021 ريال مدريد – خيتافي (الدوري الاسباني – مؤجلة من الجولة الاولي) يوم 9-2-2021 ريال مدريد – فالنسيا (الدوري الاسباني – الجولة 23) يوم 14-2-2021 ريال مدريد – بلد الوليد (الدوري الاسباني – الجولة 24) يوم 21-2-2021 ريال مدريد – اتالانتا (دوري ابطال اوروبا – دور 16) يوم 24-2-2021 ريال مدريد – ريال سوسيداد (الدوري الاسباني – الجولة 25) يوم 28-2-2021 اقرأ ايضا

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