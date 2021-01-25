الدوري الاسباني | هل يطول غياب زيدان عن ريال مدريد؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية آخر تطورات الحالة الصحية للمدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان.

وأعلن ريال مدريد يوم الجمعة الماضي؛ إصابة زيدان بعدوى فيروس كورونا ولكن دون أعراض، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني.

لكن بحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن الحالة الصحية لزيدان (48 عامًا) تراجعت، وبالتالي ستتأخر عودته لقيادة ريال مدريد في وقتٍ قريب.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن الأعراض بدأت تظهر على المدرب الفرنسي، بعد مرور ثلاثة أيام من تواجده في العزل المنزلي، حيث بدأ يعاني من الحمى والسعال.

وينص بروتوكول الاتحاد الإسباني لكرة القدم: “على أن المدة الأقل للبقاء في المنزل هي 10 أيام، ومن ثم يعود المصاب للعمل بعد نتائج فحصين سلبيين لفيروس كورونا، طالما لم تظهر عليه أي أعراض”.

كما يجب أن تزول أعراض الإصابة أولًا عن الحالة، قبل ثلاثة أيام على الأقل من إجراء فحصٍ جديد.

ومع وضع زيدان الحالي، بنسبة كبيرة ستزيد مدة غياب المدرب الفرنسي عن 10 أيام.

وغاب زيدان عن المباراة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس، لكنه كان على تواصل مستمر مع مساعده “ديفيد بيتوني” خلال المباراة التي انتهت بفوز كبير للفريق الملكي بنتيجة (4-1).

ويحتل ريال مدريد حاليًا، المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد مرور 19 جولة من الدوري الإسباني، وحقق الملكي الفوز في 12 مواجهة، وتعادل في 4 مواجهات، وتعرض لثلاث هزائم.