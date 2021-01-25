شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يُعين ميهوب ضمن الجهاز الفني للفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف، عددًا من الأسماء، على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لتولي منصب في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لتقديم تقارير فنية عن موقف الفرق المنافسة في بطولة الدوري المصري الممتاز، ونقاط القوة والضعف، بخلاف ما يقوم به محللي الأداء في الفريق.

وعلمت «المصري اليوم» أن من بين الأسماء المرشحة لهذا المنصب الخاص، هو علاء ميهوب نجم الأهلي السابق.

ومن المقرر أن يحسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأمر عقب عودة الفريق من قطر وانتهاء مشوار بطولة كأس العالم للأندية.