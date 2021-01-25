شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكثف المفاوضات لضم عمر السعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي، عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع عمر السعيد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال المصدر، :«عمر السعيد، مهاجم متميز للغاية، وحال تعاقدنا معه سيكون إضافة قوية للفريق، في ظل الازمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الهجوم».

وأضاف :«نرغب بالفعل في ضم عمر السعيد، ولكن مسئولي الزمالك ابلغونا بعدم التفريط في اللاعب لحاجة الفريق لخدماته الفنية».

يذكر أن الإسماعيلي، يعاني من أزمة في خط الهجوم، في ظل تراجع مستوى الناميبي بينسون شيلونجو، والتونسي فخر الدين بن يوسف.