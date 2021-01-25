شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ مليون و١٠٠ ألف دولار قيمه تجديد عقد ديانج مع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي تفاصيل عقد أليو ديانج الجديد عبدالتعديل، وإعلان بقائه مع الأهلي لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن راتب أليو ديانج في الموسم الأول سيكون 600 ألف دولار وفي الموسم الثاني 700 ألف دولار.

وتابع المصدر، أن الموسم الثالث سيحصل ديانج على 800 ألف دولار وفي الموسم الرابع 900 ألف دولار، أما الموسم الخامس فسيحصل على مليون دولار، وهو ما يساوي على مدار الخمس مواسم 3 مليون و100 ألف دولار.