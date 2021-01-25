شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في إلغاء حل «مركز شباب تلا» ٧ فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، جلسة 7 فبراير المقبل للحكم في الدعوى المقامة من الأحمدي محسن، المحامي، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة «بصفته»، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.

كانت المحكمة قد سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.

وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.