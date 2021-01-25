شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في إلغاء حل «مركز شباب تلا» ٧ فبراير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، جلسة 7 فبراير المقبل للحكم في الدعوى المقامة من الأحمدي محسن، المحامي، ضد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة «بصفته»، للمطالبة بوقف قرار حل مجلس إدارة مركز شباب تلا.
كانت المحكمة قد سبق وحجزت ٣ دعاوى آخرين تطالب بذات الطلبات للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل.
وطالبت جميع الدعاوى بوقف القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة والمتضمن حل مجلس إدارة مركز شباب تلا، وتعيين مجلس إدارة لمركز شباب تلا بذات التشكيل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
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