شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: منتخب اليد هو عريس المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد أنه سعيد بمستوى منتخبنا عريس المونديال على حد وصفه، مشيداً بالمستوى الخاص بالبطولة .

وتابع في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «مهما بلغ النجاح التنظيمي والحمد لله عريسنا جدع ولم يخذلنا ورفع رأسنا بين كل المنتخبات وقدم عروض رائعة واستحق بجدار الصعود مع الكبار، ومازالت ثقتي فيهم كبيرة».

وأكد لبيب أن القادم أفضل وباذن الله يفوز المنتخب بالمباراة القادمة ويدخل المربع الذهبي رغم صعوبة المنافس وهو منتخب الدنمارك العنيد.