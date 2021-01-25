اخبار الرياضه

حسين لبيب: منتخب اليد هو عريس المونديال

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: منتخب اليد هو عريس المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسين لبيب، مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد أنه سعيد بمستوى منتخبنا عريس المونديال على حد وصفه، مشيداً بالمستوى الخاص بالبطولة .

وتابع في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «مهما بلغ النجاح التنظيمي والحمد لله عريسنا جدع ولم يخذلنا ورفع رأسنا بين كل المنتخبات وقدم عروض رائعة واستحق بجدار الصعود مع الكبار، ومازالت ثقتي فيهم كبيرة».

وأكد لبيب أن القادم أفضل وباذن الله يفوز المنتخب بالمباراة القادمة ويدخل المربع الذهبي رغم صعوبة المنافس وهو منتخب الدنمارك العنيد.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    161,817

  • تعافي

    126,497

  • وفيات

    8,959

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا