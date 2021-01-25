شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب اليد يطالبون وزير الرياضة بحل أزمة مستحقات فريق الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف احد لاعبو فريق كرة اليد بنادي الزمالك ان لاعبو الفريق الدوليين المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأول الذين يخوضون منافسات كاس العالم لليد. وعلي رأسهم قائد الفريق احمد الأحمر أعلنوا تضامنهم مع زملائهم بالفريق في أزمة المستحقات المالية والرواتب المتأخرة داخل قطاع اليد

وقال لاعب الزمالك الذي رفض ذكر اسمه أن لاعبو المنتخب يتواصلون مع زملائهم بالفريق وتضامنوا معهم بعد تصريحات إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية الذي قال للاعبين من يريد أن يرحل فليرحل.

وأضاف لاعب الزمالك أن أحمد الأحمر و بكارو يحيى الدرع وحسن وليد قداح وباقي الدوليين تحدثوا مع الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب وطالبوه بالتدخل لحل الأزمة المالية وصرف مستحقاتهم ورواتبهم أسوة بفريق الكرة الذي انفقت عليه اللجنة اكثر من ٧٠ مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.

ووجه لاعب يد الزمالك الشكر للاعبي المنتخب لتضامنهم مع زملائهم رغم انشغالهم ببطولة كأس العالم بعد تأهلهم لدور الثمانية.