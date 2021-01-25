تأجيل بطولة ATP يوما واحدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

كشفت اللجنة الفنية عن تأجيل بطولة ATP Cup للتنس للفرق لمدة يوم واحد لتنطلق يوم 2 شباط المقبل بدلاً من اول الشهر، و ذلك من أجل منح اللاعبين المتواجدين في الحجر لمدة 24 ساعة فرصة للتدريب أكثر قبل البطولة التي تنطلق في ظل بداية موسم كرة المضرب الجدي.

