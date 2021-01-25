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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل بطولة ATP يوما واحدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021
كشفت اللجنة الفنية عن تأجيل بطولة ATP Cup للتنس للفرق لمدة يوم واحد لتنطلق يوم 2 شباط المقبل بدلاً من اول الشهر، و ذلك من أجل منح اللاعبين المتواجدين في الحجر لمدة 24 ساعة فرصة للتدريب أكثر قبل البطولة التي تنطلق في ظل بداية موسم كرة المضرب الجدي.
وسيحمل جدول بطولة ATP Cup 2021 مواجهات مهمة أول أيام البطولة والتي تنطلق يوم 2 شباط ابرزها:
- صربيا x كندا.
- اسبانيا x استراليا.
- النمسا x إيطاليا.
- روسيا x الارجنتين.