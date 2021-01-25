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تأجيل بطولة ATP يوما واحدا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تأجيل بطولة ATP يوما واحدا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

كشفت اللجنة الفنية عن تأجيل بطولة ATP Cup للتنس للفرق لمدة يوم واحد لتنطلق يوم 2 شباط المقبل بدلاً من اول الشهر، و ذلك من أجل منح اللاعبين المتواجدين في الحجر لمدة 24 ساعة فرصة للتدريب أكثر قبل البطولة التي تنطلق في ظل بداية موسم كرة المضرب الجدي.

وسيحمل جدول بطولة ATP Cup 2021 مواجهات مهمة أول أيام البطولة والتي تنطلق يوم 2 شباط ابرزها:

- ​صربيا​ x كندا.

- ​اسبانيا​ x ​استراليا​.

- ​النمسا​ x ​إيطاليا​.

- ​روسيا​ x ​الارجنتين​.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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