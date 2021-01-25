تحديد مواعيد منافسات دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أشار ​الاتحاد الآسيوي لكرة القدم​ إلى أن دور المجموعات لبطولتي ​دوري أبطال آسيا​ و​كأس الاتحاد الآسيوي​ سيقام بنظام التجمع.



وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة بين 14 و30 نيسان، على أن تجري مباريات الشرق بين 21 نيسان و7 أيار 2021.

وتنطلق منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في منطقي الجنوب والوسط والشرق اعتبارا من 14 أيار، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 أيار، على أن تجري مباريات منطقة آسيان بين 22-28 حزيران، وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال خلال الفترة 13-15 أيلول، وربع النهائي في الفترة 27-29 أيلول، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور نصف النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة بين 19-20 و26-27 تشرين الأول.

وبالنسبة لكأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيقام ذهاب نصف نهائي منطقة الغرب يومي 13 و14 أيلول، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين، في حين يقام نصف نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يومي 10 و11 آب.

ويقام نهائي مناطق الجنوب والوسط والشرق من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و25 آب، في حين يقام نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يوم 25 آب، ونهائي منطقة الغرب من جولتين يومي 20 تشرين الأول و3 تشرين الثاني.

أما فيما يتعلق بنصف نهائي المناطق فيقام من مباراتي ذهاب وإياب بين 14-15 و28-29 أيلول، على أن يقام الدور النهائي يومي 20 تشرين الأول و3 تشرين الثاني.