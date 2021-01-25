شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنطلاق تصفيات بطولة الجمهورية للشطرنج في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت مساء اليوم بمحافظة شبوة التصفيات التمهيدية لبطولة الجمهورية في لعبة الشطرنج بالمحافظة والتي ينظمها فرع الاتحاد اليمني للشطرنج حتى يوم الاربعاء القادم.



وأوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة في شبوة، محسن سنان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التصفيات سيشارك فيها ستين متسابقا يمثلون ستة عشر ناديا بالمحافظة تم توزيعهم على اربع فئات عمرية .. لافتاً إلى ان الفائزين سيشاركون في تصفيات بطولة الجمهورية للشطرنج في المحافظات المحررة والتي من المقرر ان تقام في العاصمة المؤقتة عدن في نهاية شهر فبراير القادم .