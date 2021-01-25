لاعب ارسنال ينتقل إلى اولمبياكوس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أكمل مدافع ​أرسنال​ السابق ​سوكراتيس​ باباستاثوبولوس انتقاله المجاني إلى نادي ​أولمبياكوس​ بعقد حتى صيف 2023.



وذلك بعد أن اتفق أرسنال وسكراتيس على إنهاء عقد المدافع في استاد الإمارات قبل ستة أشهر، قبل أن يكمل انتقاله إلى اليونان بعد أيام قليلة. حيث كان من المقرر أن تنتهي صفقة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مع أرسنال في نهاية الموسم.

يُذكر أن سوكراتيس انضم إلى أرسنال من بوروسيا دورتموند في تموز عام 2018 وخاض 69 مباراة مع الفريق الإنكليزي.