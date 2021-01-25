كودي حول إهتمام ليفربول: هذا لا يؤثر عليّ على الإطلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 يناير 2021

أقفل قائد ​وولفرهامبتون​ ​كونور كودي​ أبوابه بوجه مطامع ​ليفربول​ في ظل الحديث عن إهتمام الريدز بالحصول على خدماته.



ويمني ليفربول النفس بإبرام صفقة دفاعية في الميركاتو الشتوي بسبب كثرة الإصابات في صفوفه ويراقب لهذه الغاية عدة مدافعين من ضمنهم كودي.

وصرح كودي لشبكة "ليفربول إيكو" الإنكليزية: "بصراحة، هذا لا يؤثر عليّ على الإطلاق، نشأت وأنا أحب وولفرهامبتون، أعتقد أنه من السهل طرح هذه الأشياء وقراءتها، يمكن لهذه الأمور أن تحدث".

وأضاف: "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة حيث أنا، أتحدث عن وجودي هنا طوال الوقت وما منحني إياه، منحني حياتي كلها، لدي كل شيء لأدين به لهذا النادي".