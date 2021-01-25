إعلامي: باتشيكو يجمّد محمود علاء.. ويكشف آخر تطورات رحيل مصطفى محمد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن اتخاذ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، قراراً بشأن محمود علاء مدافع الفريق، وذلك بعد رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق الأخيرة أمام أسوان.

وقال عبد الجواد، عبر برنامج "بي أون" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن باتشيكو يدرس قرار تجميد محمود علاء خلال الفترة المقبلة نظراً لكونه بعيداً عن مستواه الفني.

وأضاف الإعلامي أن باتشيكو يسعى لفرض العدل والمساواة بين جميع اللاعبين في الفريق حتي المميزين، وذلك بهدف ضمان تتألق اللاعبين و بذل قصارى جهدهم مع الفريق.

وأشار إلى أن وجهة نظر محمود علاء هي أن باتشيكو يجب أن يدعمه حالياً خاصه عقب تعافيه من فيروس كورونا حتي يعود لمستواه وبقائه على دكة البدلاء سيؤخر عودته لمستواه.

وأضاف عبد الجواد أن الخطأ هو رد فعل محمود علاء على الرغم من حقه في المشاركة.

وعن مصطفى محمد، أكد عبدالجواد أن الزمالك ينتظر عرضاً رسمياً من نادي جالاتا سراي التركي بقيمة تقترب من 2 ونصف مليون يورو للموافقه على رحيله لضمان استقرار وهدوء الفريق.