سوء النتائج يُطيح بـ لامبارد خارج تشيلسي.. والبديل ألماني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الإثنين، إقالة المدير الفني للفريق فرانك لامبارد بسبب سوء النتائج.

وقال النادي الإنجليزي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تم إقالة لامبارد من تدريب "البلوز" رغم امتداد عقده حتى يونيو 2022.

وقال مالك نادي تشيلسي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي: "كان هذا قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة للنادي، لأسباب ليس أقلها أن لدى علاقة شخصية ممتازة مع فرانك وأنا أكن له أقصى درجات الاحترام".

وأضاف أبراموفيتش: "إنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة ويتمتع بأعلى أخلاقيات العمل. ومع ذلك ، فى ظل الظروف الحالية نعتقد أنه من الأفضل تغيير المديرين.

وتابع: "بالنيابة عن الجميع فى النادي ومجلس الإدارة وشخصيًا، أود أن أشكر فرانك على عمله كمدرب رئيسي وأتمنى له كل النجاح في المستقبل، إنه رمز مهم لهذا النادي العظيم ولا يزال مكانته هنا غير منقوصة. سيكون دائما موضع ترحيب حار مرة أخرى في ستامفورد بريدج ".

وعانى لامبارد من تذبذب كبير في المستوى مع تشيلسي، الذي تعرض لسلسلة من الهزائم والنتائج السلبية، أدت إلى تراجعه للمركز التاسع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز العوامل التي كانت سبب في عدم رضا الإدارة عليه، هو فشله في إخراج الأفضل من نجمي الفريق الجدد، وهم الألمانيان تيمو فيرنر وكاي هافيتز، اللذان واجها صعوبة كبيرة في التألق بالدوري.

في الوقت ذاته، أشار عدد من الصحفيين الرياضيين إلى أن البديل المتوقع للامبارد هو الألماني توماس توخيل، والذي تمت إقالته مؤخراً من تدريب فريق باريس سان جرمان الفرنسي.

وقالت وسائل إعلامية إن إدارة تشلسي تفضل التعاقد مع مدرب ألماني يستطيع التعامل مع فيرنر وهافيرتز بشكل أفضل.

وأشارت تقارير إلى أن توخيل، مدرب سان جرمان وبوروسيا دورتموند السابق، شوهد في مقر النادي بكوبهام الأحد.