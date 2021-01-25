شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوي.. الحارس الأمين للفراعنة في مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التألق يعيشها كريم هنداوي لاعب منتخب مصر لكرة اليد خلال مشوار الفراعنة فى مونديال مصر 2021 الذى خطف الأضواء والشهره "كاتونجا" فى ظل دفاعه عن مرماه الفراعنة فى أصعب الأوقات.

ويمتلك كريم هنداوي مسيرة أكثر من رائعة سواء مع المنتخب الوطنى أو الأندية فقد نجح فى رحلته المحلية وتوج بالألقاب مع الأهلى والزمالك وقبل المونديال، أتم هنداوى إجراءات تعاقده مع نادى بيليستر المقدونى ومن المنتظر أن يبدأ رحلته معه عقب انتهاء منافسات البطولة.

وعلق كريم هنداوي على تألقه الملفت خلال مونديال اليد الحالي مؤكدا أن الروح الموجودة بين لاعبى المنتخب أمر طبيعي، ويجب أن تكون عموما فى الحياة وليس فى المنتخب فقط، وفى النهاية لا نلعب لعبة فردية ويجب أن نكون داعمين لبعضنا، فى أوقات كثيرة نحتاج لدعم بعضنا البعض".

وتحدث هنداوي عن المواجهة المرتقبة لمصر أمام الدنمارك مؤكدا أن الأخير منتخب كبير ومصر أيضاً منتخب كبير، مضيفا: لكنها مباراة واحدة لا نعلم ما سيحدث فيها، ليس لدينا ما نخسره، علينا الاستعداد والتركيز على المباراة، ونشعر بسعادة الجماهير رغم غيابها، وصلنا إلى الـ 8 الكبار، وهم بطل العالم والضغط عليهم أكبر فى المباراة، ونسعى لتحقيق شىء تتذكره الجماهير.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021 " والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

ونجح الفراعنة فى تقديم مستويات قوية بنهاية المباراة التى تعادل الفراعنة فى نهايتها بنتيجة 25 / 25، قبل التأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم.