منتخب النمسا لكرة اليد يزرو الأهرامات

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر رحلة لمنتخب النمسا المشارك فى المونديال لزيارة أهرامات الجيزة. وعبر رئيس البعثة واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلما وتحقق.



منتخب النمسا لكرة اليد فى زيارة للأهرامات

وأكد رئيس البعثة على شكره وامتنانه للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها.

يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .