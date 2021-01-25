شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الاجتماع التنسيقى لمباراة بيراميدز والأهلى المقررة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر الاجتماع التنسيقي المشترك بين إدارة نادي بيراميدز والنادي الأهلي، والخاص بتنظيم الدخول وحضور مباراة الفريقين المحدد لها السابعة والنصف من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز عن الترتيبات الآتية:

1- تحديد عدد 25 فقط يمثلون أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكلا الناديين طبقا لكشف معد مسبق من جانب كل نادي.

2- أعضاء المركز الإعلامي بكلا الناديين.

3- بالنسبة الصحفيين والإعلاميين سيكون دخولهم لملعب الدفاع الجوي من خلال التصريح الصحفي الصادر من اتحاد الكرة المصري لموسم 2020-2021 وبحد أقصى 16 مصورا داخل أرض الملعب و40 صحفيا طبقا للسعة الرسمية الخاصة بمقصورة الإعلام باستاد الدفاع الجوي.

4- تتولى وزارة الداخلية والشركة الأفريقية للأمن مسئولية تأمين المباراة قبل وأثناء وبعد المباراة.

5- تم الاتفاق كذلك على فتح الأبواب للسادة مسئولي النادييين والإعلاميين بدءا من السادسة مساء.