شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة كورونا للاعبى الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز سلبية للجميع قبل مواجهة الأهلى، المقرر لها السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لبيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة قائمة فريقه التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلى.

ورفض مسئولو بيراميدز إعلان حالة الطوارئ أو تحديد مكافآت خاصة فى حالة الفوز على الأهلى، حيث اكتفى المسئولين بتحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط غالية ستعيدهم للمنافسة وتصبح انطلاقة جديدة للفريق بعد النتائج الغير مرضية التى تحققت من بداية الموسم.

وكشف أحد المسئولين بنادى بيراميدز، عن أن مباراة الأهلى مثل باقى مباريات الدورى، ورغم إنها دائمًا تحمل طابع القوة والندية بين الفريقين إلا إنها فى النهاية مباراة بـ 3 نقاط، من يحالفه الحظ ويقدم كل ما بوسعه داخل المستطيل الأخضر سيفوز بهم.

وكان الأرجنتينى رودلفو تحدث مع اللاعبين على مواجهة الأهلى، مشددًا على ضرورة التركيز خلال مواجهة المارد الأحمر والعمل على تحقيق الفوز لتصبح انطلاقة جديدة فى مسابقة الدورى، مؤكدًا أن مواجهة الأهلى بمثابة "حياة أو موت" لفريق بيراميدز، ففى حال الفوز واقتناص الثلاث نقاط من متصدر البطولة وتعطيل مسيرته الأمر الذى سيعيد الأمل للفريق السماوى فى الدخول من جديد فى المنافسة، أما فى حال الخسارة أو التعادل سيزداد الأمر صعوبة ويفقد بيراميدز نسبة كبيرة جدًا من الأمل فى المنافسة على اللقب هذا الموسم بسبب اتساع فارق النقاط.

وطالب المدير الفنى من اللاعبين باستغلال ثغرة الأهلى وارتباكه فى الشوط الأول، مثلما حدث فى مواجهة المقاولون الأخيرة وسجل ذئاب الجبل هدفين فى شباك الأحمر بالشوط الأول، لافتًا إلى إن بيراميدز إذا بادر بالتهديف سيصعب المهمة على الأهلى.