شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ووادي يعودان لقائمة بيراميدز أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، قائمة مباراة الأهلى المقرر لها فى السابعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعاد في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.
وضمت قائمة بيراميدز كلاً من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي
خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - محمود وادي
وشهدت القائمة عودة أحمد الشناوى وخروج المهدى سليمان، كما عاد محمود وادي بعد انتهاء مدة ايقافه 4 مباريات.