شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات كأس مصر بدون الـvar ماعدا النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بداية من دور الـ32 بدون تقنية الفيديو، على أن تقام المباراة النهائية فقط بتقنية الـvar خاصة بعد قرار التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق الفار فى الدورى المصرى بدلا من الشركة الحالية.

وأبلغت اللجنة الثلاثية الأندية، فى اجتماع اليوم، ببدء إجراءت التعاقد مع شركة جديدة للفار فى الدورى المصرى، على أن يتم ذلك فى أول توقف للدورى والذى يشهد إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون الفار لحين التعاقد مع الشركة الجديدة.

وشهد اجماع اتحاد الكرة مع الأندية الحديث عن الموسم الجديد، وأكدت اللجنة الثلاثية أنها توافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد دون تقليص للعدد، ليستمر 5 أجانب فى القوائم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.