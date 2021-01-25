شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر: رؤساء الأندية يتدخلون فى تشكيل الفرق والصفقات..وأنتظر عرض تدريب مناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن الصقر، نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبى العالم، أنه سيقرر العودة للعمل الفنى فى الكرة عندما يصله عرض تدريبى مناسب يحقق طموحاته .

وقال الصقر، فى تصريحات لليوم السابع، إنه خاض التجربتين التدريب مع بتروجت وإداريا مع منتخب مصر وبيراميدز، ويعتر نفسه نجح واستفاد كثيرا، ولكنه ينظر للمستقبل فى العمل مدرباً لأنه يرى نفسه فى الملعب أكثر وهذا يتطلب عوامل كثيرة حتى يحقق ما يريده .

وعن تجربته مع بتروجيت قال أحمد حسن، إنه بدأ معهم وجهز خريطة عمل ممتازة ولكنه فوجئ بالرحيل، مشيرا إلى أن المشكلة فى مصر أن مسئولى الأندية مرتبكون ويتصرفون بشكل غريب فتجد بعضهم يتدخل فى تشكيل الفريق وحسم الصفقات في حين أن رأى الأجهزة الفنية استشارى.

وأضاف عميد لاعبى العالم، أنه تلقى عروضا لتدريب أندية صغيرة لا تمتلك الإمكانيات القادرة على تحقيق طموحاته، لأنه مقتنع بضرورة توفير عوامل كثيرة وإمكانيات لتحقيق النجاح فى كرة القدم.