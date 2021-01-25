شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تقسو على أوروجواي فى مواجهة لاتينية بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب البرازيل على منتخب أوروجواى فى الجولة الأخيرة للدور الرئيسي للمجموعة الأولى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 37-17.

انتهى الشوط الأول بتفوق البرازيل بنتيجة 18-7، وسط سيطرة تامة على اللقاء، وفى الشوط الثاني واصلت البرازيل تفوقها ووسعت الفارق حتى وصل في النهاية إلى 20 نقطة.

وحصل روجريو مورايس لاعب البرازيل على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 5 أهداف في المباراة.

بهذه النتيجة رفعت البرازيل رصيدها إلى 3 نقاط فى المركز الخامس بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد أوروجواي بدون نقاط في المركز السادس والأخير.

ومن المقرر أن يتم ترتيب البرازيل مع المنتخبات أصحاب المركز الخامس بالمجموعات الأخرى، على المراكز من 17 حتى 20.

بينما يتم ترتيب أوروجواي مع المنتخبات أصحاب المركز السادس بالمجموعات الأخرى، على المراكز من 21 حتى 24.