شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودى فى الطريق لأوناجم بعد رفضه الأندية المصرية والمغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المغربى محمد أوناجم لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء والانضمام له خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعدما رفض اللاعب كل العروض التى تلقاها مؤخرًا من الأندية المصرية، وكان على رأسهم أحد الفرق الصاعدة حديثا للدورى الممتاز، وكذلك عدد من الأندية المغربية.

ومن المنتظر أن يصل الزمالك عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية لضم محمد أوناجم، ليصبح الباب مفتوح بعد ذلك أمام الزمالك للتعاقد مع لاعب أجنبى لتدعيم خد الهجوم تحسبًا لرحيل مصطفى محمد فى أى وقت، فى ظل رغبة اللاعب الملحة فى الاحتراف الخارجى.

وكان مصدر مسئول بالزمالك كشف أن أوناجم رفض العروض التى تلقاها من الأندية المغربية والمصرية وكذلك المصرية، خاصة أنه لاعب فى صفوف الزمالك حاليًا، ويرغب فى الانتقال لنادٍ بنفس المستوى أو الاحتراف بأحد الأندية الخليجية.

وأوضح المصدر أن أوناجم رغبته الأولى هى الانتقال لأحد أندية الخليج، وكلف وكيل أعماله كريم البلق بالبحث عن عرض خليجى للرحيل عن القلعة البيضاء فى انتقالات يناير الجارى، والذى نجح مؤخرًا فى التوصل لاتفاق مع أحد الأندية السعودية.