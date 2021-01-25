شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد جاهزية مصر لاستضافة بطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الاتحاد الدولى للسلاح برئاسة ناتاليا رودريجيز، وبحضور نوفاك برڤيتش عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي، وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصرى للسلاح .

وتناول الاجتماع كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستضافة جمهورية مصر العربية لبطولة العالم للناشئين والشباب خلال الفترة من 3 إلى 11 إبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 80 دولة، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر حالياً تستضيف بطولة العالم لكرة اليد رجال، وهى أكبر تجمع رياضى عالمى منذ جائحة كورونا، وهى أكبر بطولة عالم حيث يشارك بها 32 منتخبا من مختلف دول العالم .

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى نجاح الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا والتى يتم تطبيقها فى البطولة بإجراءات صارمة دون خلل، ويعد نموذجا للعالم فى إقامة البطولات الرياضية التى يمكن إقامتها مستقبلاً فى ظل الجائحة.

وأوضح أشرف صبحى أن كافة التجهيزات من منشآت رياضية، وفنادق واستعدادات صحية وطبية للمنتخبات والوفود المشاركة فى بطولة العالم للسلاح فى أتم جاهزية، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر داعم للرياضة والبطولات العالمية التى تقام على أرض مصر، وأن الطفرة الإنشائية للبنية التحتية الرياضية المصرية وضعت مصر فى مقدمة دول العالم لإقامة الأحداث والبطولات والفعاليات العالمية نظراً لما يتوفر فيها معايير واشتراطات عالمية على أعلى مستوى .

من جانبها، وجهت ناتاليا رودريجيز رئيس الاتحاد الدولى للسلاح التحية لوزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالبطولة، كما وجه عبد المنعم الحسينى الشكر لوزير الشباب والرياضة مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة لم تدخر جهداً فى الاستعدادات الخاصة بإقامة البطولة.

يذكر أن بطولة العالم للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر إبريل المقبل تقام على مجمع الصالات بإستاد القاهرة الدولي، وحضر الاجتماع محمد الكردى مساعد الوزير للبطولة وعبدالاول محمد معاون الوزير للبطولة.