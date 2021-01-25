Handball world cup 2021 .. موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لليد

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر مع منتخب الدنمارك فى ربع نهائى كأس العالم لكرة اليد، بعد انتصار منتخب السويد على منتخب الاتحاد الروسي في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 34 - 20.

موعد مباراة مصر والدنمارك في كأس العالم لكرة اليد

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الدنمارك فى السابعة مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ8 من المسابقة العالمية.

​Handball world cup 2021

فوز السويد ضمن لها مقعدًا في الدور ربع النهائي، بعد تصدر المجموعة، ليواجه ثاني المجموعة الثانية، والذي يتحدد في مباريات، الاثنين، وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفيني بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

منتخب الدنمارك لكرة اليد هو أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب خاصة أنه يمتلك العديد من العناصر المميزة في صفوفه والتى نستعرض أبرزها في المعلومات التالية:

ـ الدنمارك حامل لقب المونديال في نسخته الماضية في 2019

ـ لم يتلق أي خسارة في بطولة العالم الحالية

ـ احتل المركز الـ 13 في النسخة الأخيرة من كأس أمم أوروبا 2020

ـ منتخب الدنمارك سجل خلال مبارياته السابقة في البطولة 170 هدفًا من إجمالي 231 تصويبة

ـ نيكلاس لاندين حارس مرمى الدنمارك هو الأبرز عالميًا في السنوات الأخيرة، والحارس البديل توماس مولر هو حارس برشلونة الإسباني والفارق بينه وبين الحارس الأساسي ليس كبيراً

ـ ثنائي حراسة المرمى تلقى 162 تصويبة تصديا لـ53 تصويبة منهم

ـ هداف منتخب الدنمارك في البطولة هو ماتياس جيدزيل برصيد 28 هدفا