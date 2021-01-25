شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. نبيل نصير يسجل أول هدف للفراعنة فى مرمى البرازيل بحضور بيليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبيل نصير نجم الزمالك فى الخمسينيات والستينيات، ويٌعد من العلامات الفارقة فى تاريخ القلعة البيضاء، لما حققه مع الفريق من بطولات، حيث توج مع الزمالك ببطولة الدورى 3 مرات، وكأس مصر 5 مرات.

نبيل نصير صاحب الهدف الأول لمصر فى مرمى البرازيل عام 1961، بعد حصولها على كأس العالم فى الألفية الماضية، حيث حضر منتخب السامبا إلى مصر عام 1961 ، وخاض مباراة ودية مع الفراعنة انتهت بفوز البرازيل 3\1 بمشاركة بيليه وجارينشيا، وسجل نصير هدف مصر الوحيد فى اللقاء الذى أقيم بالإسكندرية.

ولد نبيل نصير فى 11 أكتوبر 1938، وكان لديه موعد للذهاب إلى الأهلى، إلا أن صديقه محروس جابر أحد ناشئى الزمالك أخبره بموعد الاختبارات فى القلعة البيضاء، فاجتاز الاختبارات وكان عمره 16 عاما.

لعب أول مباراة رسمية مع الفريق أمام الترام، كما شارك فى مباراة القمة وسجل هدفا فى مرمى عبد الجليل أفضل حارس فى مصر وقتها ، وشارك فى الدورتين الأوليمبيتين عامى 1960 و1964.

اعتزل نجم الزمالك بعد نكسة 1967 واتجه للتدريب وتولى منصب مدير الكرة بالقلعة البيضاء، وتولى تدريب قطاع الناشئين، ثم توفى عام 2016 بعد صراع مع المرض.