شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد مباراة قطر والأرجنتين باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم مباراة منتخبي الأرجنتين وقطر في ختام مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلفة دول العالم.

وبحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إدواردو أنطونيو سفير الأرجنتين بالقاهرة.

وقبيل انطلاق المباراة إطمأن وزير الشباب والرياضة على كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة وسلامة المنتخبات والوفود المشاركة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة مباريات البطولة عن قرب ومتابعة كل جوانبها وإجراءاتها التنظيمية والصحية.