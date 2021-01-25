شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك عن عودة الأجانب: قرار عادى ليس له تأثير إيجابى أو سلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، أن عودة الحراس الأجانب للدورى المصرى قرار عادى ليس له تأثير إيجابى أو سلبى، وتوقع عدم تعاقد الأندية المصرية مع حراس مرمى أجانب خلال الفترة المقبلة بكثرة لعدة أسباب.

وأضاف عمرو عبد السلام، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأندية المصرية تضم أفضل قاعدة لحراس المرمى فى مصر وحراس مرمي دوليين وشباب على أعلى مستوي، موضحا أنه يتوقع أن الأندية لن تقبل على شراء حراس مرمى أجانب لعدم خسارة مكان فى القائمة للاعب أجنبى حارس مرمى.

من ناحية أخرى، اتفقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة مع أندية الدورى الممتاز على تعديل بند تأجيل أى مباراة بسبب إصابات كورونا، وقررت اللجنة الثلاثية تأجيل أى مباراة فى الدورى أذا زادت إصابات كورونا عن خمسة لاعبين أو تأجيل أى مباراة إذا كانت عدد الاصابات خمسة بشرط أن يكون منهما حارسين مرمى مما يعنى أنه لو حارس واحد فقط من خمسة لاعبين لا يتم تأجيل المباراة

وكان اتحاد الكرة قد دعا الأندية لمناقشة عدد من الأمور منها تقنية الفار ومشاكل التحكيم ومناقشة عدد الاجانب الموسم المقبل.

وشهد اجماع اتحاد الكرة مع الأندية الحديث عن الموسم الجديد وأكدت اللجنة الثلاثية أنها توافق على استمرار نفس العدد من اللاعبين الأجانب بالموسم الجديد دون تقليص للعدد، ليستمر 5 أجانب فى القوائم.

وقاطع مسئولو الزمالك اجتماع الأندية باتحاد الكرة لمناقشة أزمات التحكيم والفار، فى الوقت الذى حضر فيه طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلى وغادر أيضا قبل نهاية الاجتماع، معللا ذلك بارتباطه باجتماع آخر داخل القلعة الحمراء.

وحضر مندوبون من بعض الأندية على رأسها بيراميدز وطلائع الجيش والإسماعيلى

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب أندية القسم الممتاز بشأن تقديم ترشيحاتها حتى يوم 10 يناير الماضى قبل تمديد المهلة على أن تقام انتخابات المكتب التنفيذي اليوم، ولكن النية تتجه للتأجيل للمرة الثانية فى ظل رفض الأندية اختيار الرابطة قبل اعتماد اللائحة الجديدة.