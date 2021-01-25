شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قرارات تفجر براكين الغضب فى اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال اتحاد الكرة يسير فى اتجاه إثارة الجدل بقراراته المتناقضة والتى لا تعكس توجه الجمعية العمومية والأندية فى التطوير والارتقاء بالمنظومة الكروية.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عدداً من التوصيات بعد اجتماعه مع أندية الدوري الممتاز، اليوم الاثنين، والتى شهدت مناقشة موعد نهاية الموسم الجاري وفترات القيد خلال العام المقبل، وأثار بعضها الجدل.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري قد اجتمعت اليوم، الاثنين، برؤساء ومسؤولي أندية الدوري الممتاز، واستمعت لشرح وافٍ عن أوضاع المسابقة التي تهم المشاركين.

وجاء خلال الاجتماع أن القرار الخاص بعدد المصابين بفيروس كورونا من كل ناد يهدف لإتاحة الفرصة أمام الأندية التي فوجئت بوجود إصابات بين صفوف فريقها أن تعيد ترتيب أوضاعها وفقا للظروف الجديدة، وليس استمرار تأجيل المباريات، إذ أن اللاعب المصاب بحاجة لأكثر من شهر للعودة للملاعب.

نرصد 4 قرارات صدرت عن اتحاد الكرة وقوبلت برفض من الوسط الرياضي فى انتظار تحركات رسمية للتعبير عن هذا الرفض:

إلغاء حظر الحراس الأجانب

رفع اتحاد الكرة الحظر تعاقد الأندية المصرية مع الحراس الأجانب بعد قرابة 10 سنوات من تطبيق القرار، وهو ما ساهم فى الارتقاء بمستوى الحراس المصريين بما يخدم المنتخبات الوطنية، وهو القرار الذى يعتبره البعض يعيد التدهور للحراس المحليين.

وأوصت الأندية في اجتماعها على قواعد الموسم المقبل بتحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم

تأجيل تشكيل الرابطة

كانت الأندية تأمل فى وضع حد للتباطؤ فى اعتماد الأسماء المرشحة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة، ولكن جاء القرار بالتأجيل، وقرر من قبل اتحاد الكرة تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني المقرر إقامتها غدا الأحد وذلك لعدم توافر العدد المطلوب من المرشحين المستوفين للشروط.

ووفقا للائحة التأسيسية لرابطة الأندية المحترفة، كان من المفترض أن يتم تشكيل المكتب التنفيذي من 7 أعضاء، خمسة منهم ترشحهم أندية الدوري الثمانية عشر، بينما يختار اتحاد الكرة شخصين لتمثيله داخل الرابطة على أن يتم انتخاب رئيس الرابطة من بين الأسماء الخمسة التي تختارهم أندية الدوري.

تقليل من الفار

قللت اللجنة الثلاثية من أهمية وجود الفار مرة أخرى، بعدما أعربت من قبل عن نيتها في الغاء تطبيق التقنية، حيث طلبت الأندية من اتحاد الكرة إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية VAR للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع، وذلك لضمان تطبيق التقنية بالملاعب.

غموض موعد النهاية

أثارت اللجنة الثلاثية الجدل حول موعد انتهاء المسابقة، حيث جاء على رأس توصياتها تصريح غامض، عن تمنى رئيس الاتحاد تمنى لو ينتهي الموسم في منتصف يوليو، إلا أن وجود 4 سيارات فقط لتقنية VAR تجبر الاتحاد على إقامة مباريات كل جولة على 3 أيام.