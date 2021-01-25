شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم.. مسحة كورونا وبرنامج بدني واجتماع باتشيكو باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم وأدى اللاعبون البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة، عقب ذلك أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة، عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين على هامش مران اليوم وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الاخيرة، خاصة وأنهم الأفضل والأقوى، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة وفي النهاية تعاهد الجميع علي مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.