شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك اليوم.. مسحة كورونا وبرنامج بدني واجتماع باتشيكو باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، على هامش تدريبات اليوم التى أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالقلعة البيضاء، ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة إقامتها الخميس المقبل فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.
وخصص الجهاز الفني للزمالك برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم وأدى اللاعبون البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة، عقب ذلك أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة، عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين على هامش مران اليوم وجاء الاجتماع فنيا وتحفيزيا حيث تم توجيه بعض التعليمات وتنفيذ بعض الأمور الخططية استعدادا للفترة المقبلة ووجه المدرب البرتغالي في وجود عبدالحليم علي مدير الكرة رسائل تحفيزية للاعبين مطالبا إياهم بالاستمرار في تقديم الأفضل كما هو معتاد خلال الفترة الاخيرة، خاصة وأنهم الأفضل والأقوى، ويمتلكون جميع المقومات الفنية الممتازة وفي النهاية تعاهد الجميع علي مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة.