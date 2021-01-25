شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تهزم البحرين 29/25 فى الدور الرئيسى بكأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب اليابان فوزا معنويا على نظيره البحرينى، فى الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021، بنتيجة 29 - 25.

سيطر المنتخب الياباني على الشوط الأول فى آخر ظهور له ببطولة العالم مصر 2021، ليحسمه متقدماً بنتيجة 19- 12، بينما حاول منتخب البحرين العودة في الشوط الثاني، إلا أنه لم يتمكن من تقليص فارق الأهداف لينهي محاربو الساموراي اللقاء لصالحهم بفارق 4 أهداف.

وتعد هذه المباراة الأخيرة للمنتخبين اللذين تذيلا مجموعاتهما فى الدور الرئيسي لبطولة مصر 2021.

وحصد جائزة رجل المباراة تاتسوكي يوشينو ظهير أيسر منتخب اليابان، بعد أن تألق خلال المباراة الختامية الأخيرة لمنتخب بلاده وتسجيله 9 أهداف خلال اللقاء.

بهذا الفوز رفع منتخب اليابان رصيده إلى 3 نقاط ليحسم المركز الخامس في المجموعة الثانية وينافس على الترتيب من 17 إلى 20، بينما تذيل منتخب البحرين ترتيب المجموعة لينافس على المراكز من 21 إلى 24.