شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الأهلي قبل لقاء بيراميدز وإعادة عينة أكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي سلبية المسحة الطبية التى أجراها لاعبو الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا، فيما سيتم إعادة مسحة أكرم توفيق، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية، حيث يلتقي الأحمر مع بيراميدز غدًا باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، حث بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تقليل الأخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وآخرها مباراة المقاولون العرب في الجولة التاسعة من بطولة الدوري والتى كاد يخسرها الفريق لولا انتفاضة الشوط الثاني التى حولت التأخر بهدفين لفوز هام بثلاثة أهداف.

وتحدث موسيماني مع لاعبيه في محاضرة مطولة أمس عن ضرورة التركيز في مباراة بيراميدز غداً وتقليل الاخطاء بإعتباره سيكون شرساً ونداً قوياً وسيستغل أى فرصة تُتاح له من أجل التسجيل.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة عدم منح الفرصة للاعبي الخصم لاستفزازهم فى ظل الشحن المنتظر من الفريق المنافس الذى يضم بين صفوفه العديد من لاعبي الأهلي السابقين وأبرزهم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد.

موسمياني أكد للاعبيه أيضا أهمية تحقيق الفوز علي بيراميدز كدافع معنوي قبل السفر إلي قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية مؤكدًا لهم إنه يرغب في الحفاظ علي قمة الدوري قبل السفر إلي كأس العالم.

وأبلغ موسيماني لاعبيه إن الفوز علي بيراميدز يحتاج إلي الهدوء داخل الملعب وايضا عدم منح الفرصة للاعبي المنافس لاخراجهم عن تركيزهم خاصة وإنه يتوقع إن يلجأ المنافس إلي هذا الأمر.