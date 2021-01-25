شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد الأهلي .. 4 أسباب تمنح التفوق للأحمر على السماوى في قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في السابعة والنصف مساء الثلاثاء، صوب ملعب الدفاع الجوى، لمتابعة قمة الجولة العاشرة في الدورى المصري بين بيراميدز والأهلى تحت صافرة الحكم الدولى جهاد جريشة.

يدخل الأهلي المباراة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة من 8 مباريات لعبها فاز في 6 لقاءات وتعادل في اثنين ولم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، جمعها من 8 مباريات أيضًا فاز في 3 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة كانت أمام الاتحاد السكندرى في افتتاح الدورى.

وهناك 4 أسباب تمنح الأهلي الأفضلية على بيراميدز في اللقاء الصعب نستعرضها في التقرير التالى..

التشبث بالصدارة

يسعى الأهلي لمواصلة الصدارة بالفوز على أحد منافسيه على اللقب واستمرار تفوقه على بيراميدز في جدول الترتيب، مما يزيد من الضغط على الفريق السماوي في حين يكون لاعبو المارد الأحمر أكثر هدوءًا ومن ثم تكون فرصة انتصار الأهلي أكبر، بالإضافة إلى الرد على بعض اللاعبين الذين تركوا النادى.

مونديال الأندية

يأمل الأهلي في تحقيق الفوز من أجل زيادة الروح المعنوية للاعبين قبل السفر إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية أمام الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل، وللحفاظ على صدارة الجدول أيضا.

أزمات أراوبارينا

شهدت الأيام الماضية دخول الأرجنتيني رودلفو أراوبارينا المدير الفني لفريق بيراميدز صداما قويا مع بعض اللاعبين من كبار الفريق، حيث كان الصدام الأول مع أحمد فتحي نجم الأهلي السابق ولاعب الفريق الجديد والذي رفض أراوبارينا الاعتماد عليه والدفع باللاعب أحمد توفيق، قبل التراجع وإشراك فتحى وتوفيق والتضحية باللاعب طارق طه.

كما دخل مدرب بيراميدز في صدام قوي مع شريف إكرامي حارس المرمى بسبب المستوى المتواضع، الذي يقدمه حارس الأهلي السابق.

التغييرات

لم يستقر الأرجنتيني على تشكيل معين في ظل التدخلات المستمرة في تشكيل أراوبارينا للدفع باللاعبين الكبار، ويخشى فريق بيراميدز خسارة نقاط جديدة وذلك بعد أن فقد الفريق 11 نقطة كاملة من 8 مباريات ليحتل المركز الخامس.