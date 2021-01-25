شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى عن عودة الحراس الأجانب للدورى: قرار بيتاخد فى دقائق وعاقبته سنوات للتصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن أحمد فوزى، حارس مرمى الأهلى الأسبق، هجوما شديدا على مسئولى اتحاد الكرة بعد قرارهم اليوم بعودة حراس المرمى للاحتراف بالدورى المصرى بعد فترة طويلة ليفتح المجال أمام الجميع ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.

وكتب فوزى عبر صفحته على فيس بوك، "قرار بيتاخد في دقائق بتكون عاقبته سنوات للتصحيح، يعنى أيه اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع لجنة الأندية توصى بفتح باب التعاقد مع الحراس الأجانب، أنتوا عايزين تقضوا على الحراس المصريين ومنلاقيش حراس للمنتخبات ونقعد نعيط سنين بعد كده".

واختتم مدرب حراس مرمى الشرقية للدخان حديثه قائلا، "عايزين تخلصوا على مركز الحراسة زى ما خلصتوا على مركز المهاجم والمدافع الأيسر فى المنتخب، ارحمونا بقى وادرسوا القرارات أو التوصيات قبل ما تعرضوها".

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا اليوم باستمرار الأجانب الخمسة وعدم تخفيض العدد على أن يتم السماح للأندية بالتعاقد مع خمس أجانب دون تحديد مراكزهم أو جنسيات معينة وهو ما يفتح الباب صراحة للتعاقد مع حراس مرمى أجانب بعد سنوات طويلة .

وأضاف ناجى في تصريحات خاصة أنه دائما ما ينادى بعودة احتراف الحراس من 20 سنة لزيادة الإحتكاك والخبرات بين الحراس ، مضيفا أن ذلك سيؤثر على حراس المرمى الوطنيين بالإيجاب عكس ما يشيع البعض لأن ذلك سيخلق جو من المنافسة المحمودة بين الحراس في الأندية .

وعن تأثر مركز حراسة المرمى في المنتخب أشار مدرب حراس مرمى سموحة أن ذلك لن يؤثر في شيء والدليل أنه كان من المفترض أن يؤثر ذلك على حراس مرمى أسبانيا وإنجلترا وألمانيا الذين يقومون باستقطاب حراس مرمى في معظم أنديتهم .