شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يرحب بقرار اتحاد الكرة بعودة الحراس الأجانب للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى سموحة، بقرار اتحاد الكرة بعودة الحراس الأجانب للمشاركة مع الأندية المصرية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن الاحتراف كلى لا يتجزأ وعلى الجميع الاجتهاد لنيل شرف المشاركة فى المباريات.

وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا اليوم باستمرار الأجانب الخمسة وعدم تخفيض العدد على أن يتم السماح للأندية بالتعاقد مع خمسة أجانب دون تحديد مراكزهم أو جنسيات معينة، وهو ما يفتح الباب صراحة للتعاقد مع حراس مرمى أجانب بعد سنوات طويلة.

وأضاف ناجى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه دائما ما ينادى بعودة احتراف الحراس منذ 20 سنة لزيادة الاحتكاك والخبرات بين الحراس، موضحا أن ذلك سيؤثر على حراس المرمى الوطنيين بالإيجاب عكس ما يشيع البعض لأن ذلك سيخلق جواً من المنافسة المحمودة بين الحراس فى الأندية .

وعن تأثر مركز حراسة المرمى في المنتخب أكد مدرب حراس مرمى سموحة أن ذلك لن يؤثر فى شيء والدليل أنه كان من المفترض أن يؤثر ذلك على حراس مرمى إسبانيا وإنجلترا وألمانيا الذين يقومون باستقطاب حراس مرمى فى معظم أنديتهم.