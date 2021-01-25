شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. استشفاء الأساسيين والتركيز على إصلاح الأخطاء استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي الأساسيين تدريبات استشفائية بعد مشاركتهم في مواجهة غزل المحلة الأخيرة.

وحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية أمس من أجل حصولهم على فرصة لالتقاط الأنفاس، قبل بدء الاستعداد لملاقاة بيراميدز السبت المقبل لحساب منافسات مسابقة الدورى المحلى.

المران تطرق لتدريبات على التسليم والتسلم إضافة للضغط على حامل الكرة بدون ارتكاب أخطاء.

كما تناول المران علي تدريبات بدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة من أجل السعي جليًا لإصلاح الأخطاء التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة.

وعلى هامش المران، أدى عبد الرحمن مجدي جناح الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى.

وكان الدراويش قد حصل على راحة من التدريبات أمس الأحد عقب التعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 7 نقاط من 8 مباريات في المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلي الموسم الماضي والتي أقيمت في أغسطس الماضي وبالتحديد منذ 212 يوما والتي احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.

وأصدر الإسماعيلي بيانا للاعتراض على مستوى التحكيم جاء كالتالي: "يضع الإسماعيلي ثقته الكاملة فى التحكيم المصري، ويقدر كل مجهودات تبذل من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار.. ولكن ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديده".

وأضاف بيان الإسماعيلى، "من غير المعقول أن الجميع أفاد بصحة هدف الإسماعيلي في مباراه البنك الأهلي ولكن إطلاق حكم المباره صافرته والكره في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطا وأفادوا بصحة هدف الإسماعيلي، ومع ذلك يتم تعيين هذا الحكم حكما للفار في مباراه غزل المحلة".

وتابع، "حيث احتسب ضربتين جزاء علي الاسماعيلي الأول جاءت الكره من اقدام المدافع الي يده بدون ان يحركها والثانية احتساب ضربه جزاء علي مدافع الاسماعيلي الذي لعب الكره وبدون اي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وكان حكم المباراه قريبا من اللعبه ولم يحتسبها ولكن حكم الفار اعادها واحتسبها"

وختم البيان: "لذلك يوجه الاسماعيلي النظر بأن هذه الأخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرا بها .

ولا يشكك النادي في أي فرد بمنظومة التحكيم ولكنه يتمني من لجنة الحكام مراجعة كل الأخطاء التي حدثت ضد الاسماعيلي والعمل علي عدم تكرارها، ونحن ندرك تماما أن اخطاء التحكيم والفار وراده ولكن تكرارها أكثر من مره مع الإسماعيلي حرمه من نقاط يستحقها".