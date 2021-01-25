الأهلي يتسلم شهادة "الأيزو" كأول نادٍ رياضي فى مصر وأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تسلّم النادى الأهلى شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح الأهلى أول نادٍ رياضى فى الوطن العربى وأفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التى تعكس رغبة القائمين على النادى فى وضع الأهلى فى المكانة التى يستحقها فى كل العصور.

وسلم المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، شهادة «الأيزو 9001:2015» فى حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادي.

جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التى قام بها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES) «Near East Service) ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهى واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة فى مصر وأوروبا، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO 9001 لسنة 2015».

وأشاد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد الإداري، وخص فريق المراجعين من شركة «NES» بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى فنى وحرفى متميز أثناء عملية التدقيق، كما أبدى المجلس تقديره أيضًا للملاحظات التى أضافها فريق المراجعة لتحسين الأداء وتعظيم القيمة المضافة لتطبيق نظام لإدارة الجودة بالنادي.

وهنأ المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة «NES» النادى على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول النادى الأهلى على هذه الشهادة كأول نادٍ رياضى مصرى وأفريقى يحصل عليها، يمثل اعترافًا دوليًّا بتبنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها بنجاح، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للنادى ومجلس إدارته.

يذكر أن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للخطوات التى يقوم بها النادى على كافة الأصعدة خاصة إدارات شؤون العاملين والسكرتارية والحاسب الآلي، التى جاءت مشاركتها كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يتبعها تنظيم محاضرات مماثلة لبقية إدارات النادى بما يضمن تحديث دولاب العمل بالصورة المناسبة.