الأهلي يتسلم شهادة "الأيزو" كأول نادٍ رياضي فى مصر وأفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلم شهادة "الأيزو" كأول نادٍ رياضي فى مصر وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسلّم النادى الأهلى شهادة المطابقة مع المواصفات الدولية (ISO 9001:2015) «الأيزو»، ليصبح الأهلى أول نادٍ رياضى فى الوطن العربى وأفريقيا يحصل على هذه الشهادة، التى تعكس رغبة القائمين على النادى فى وضع الأهلى فى المكانة التى يستحقها فى كل العصور.
وسلم المهندس محمد عثمان، رئيس شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES» محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، شهادة «الأيزو 9001:2015» فى حضور العديد من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى للنادي.
جاء ذلك بعد اجتياز عملية التدقيق على أنظمة الإدارة بالنادي، التى قام بها فريق المراجعين الدوليين من شركة الشرق الأدنى للخدمات «NES) «Near East Service) ممثلة للهيئة الأوروبية لإصدار الشهادات «EuroCert»، وهى واحدة من كبرى الهيئات المانحة لشهادات نظم الإدارة فى مصر وأوروبا، طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية لنظم إدارة الجودة «ISO 9001 لسنة 2015».
وأشاد مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بهذه الخطوة على الصعيد الإداري، وخص فريق المراجعين من شركة «NES» بتقدير كبير لما ظهر عليه من مستوى فنى وحرفى متميز أثناء عملية التدقيق، كما أبدى المجلس تقديره أيضًا للملاحظات التى أضافها فريق المراجعة لتحسين الأداء وتعظيم القيمة المضافة لتطبيق نظام لإدارة الجودة بالنادي.
وهنأ المهندس عثمان محمد عثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة «NES» النادى على هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن حصول النادى الأهلى على هذه الشهادة كأول نادٍ رياضى مصرى وأفريقى يحصل عليها، يمثل اعترافًا دوليًّا بتبنيه أحدث نظم الإدارة العالمية وتطبيقها بنجاح، متمنيًا دوام التوفيق والنجاح للنادى ومجلس إدارته.
يذكر أن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للخطوات التى يقوم بها النادى على كافة الأصعدة خاصة إدارات شؤون العاملين والسكرتارية والحاسب الآلي، التى جاءت مشاركتها كمرحلة أولى، ومن المقرر أن يتبعها تنظيم محاضرات مماثلة لبقية إدارات النادى بما يضمن تحديث دولاب العمل بالصورة المناسبة.