شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخبات المشاركة بمونديال اليد يشيدون بالتنظيم الجيد للمصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أشاد لاعبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد بالتنظيم الجيد من قبل اللجنة المنظمة والترحيب من قبل الشعب المصرى والمسئولين على البطولة في مصر خلال حديثم عبر الصفحة الرسمية لبطولة مونديال اليد على تويتر.
وسجل العديد من اللاعبين رسالة مصورة للتعبير عن سعادتهم بتنظيم البطولة والنظام الامني والصحي بها حيث حرص كل من بيونج جوولى قائد منتخب اليابان وتوماس إيشبيجر قائد منتخب النمسا وبيتور كرايكوسكى قائد منتخب بولندا ونيكولاس فايرا قائد منتخب أورواجواى وهينريكى تيكشرا قائد منتخب البرازيل وإميل فيوتشمان قائد منتخب تشيلى وميكلر رولابد قائد منتخب المجر وراؤول إنيتيروس قائد منتخب إسبانيا.
وفِي سياق متصل حرصت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد على تنظيم زيارة عدة منتخبات لأهرامات الجيزة وفِي إطار نظام الفقاعة الطبية المطبق في البطولة لمنع الاختلاط بين البعثات وعبر رؤساء البعثات واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلمًا وتحقق.
وأكد رؤساء البعثة شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.
وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها.
يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .