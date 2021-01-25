شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخبات المشاركة بمونديال اليد يشيدون بالتنظيم الجيد للمصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد لاعبو المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد بالتنظيم الجيد من قبل اللجنة المنظمة والترحيب من قبل الشعب المصرى والمسئولين على البطولة في مصر خلال حديثم عبر الصفحة الرسمية لبطولة مونديال اليد على تويتر.

وسجل العديد من اللاعبين رسالة مصورة للتعبير عن سعادتهم بتنظيم البطولة والنظام الامني والصحي بها حيث حرص كل من بيونج جوولى قائد منتخب اليابان وتوماس إيشبيجر قائد منتخب النمسا وبيتور كرايكوسكى قائد منتخب بولندا ونيكولاس فايرا قائد منتخب أورواجواى وهينريكى تيكشرا قائد منتخب البرازيل وإميل فيوتشمان قائد منتخب تشيلى وميكلر رولابد قائد منتخب المجر وراؤول إنيتيروس قائد منتخب إسبانيا.

وفِي سياق متصل حرصت لجنة الإقامة والإعاشة لبطولة العالم لكرة اليد على تنظيم زيارة عدة منتخبات لأهرامات الجيزة وفِي إطار نظام الفقاعة الطبية المطبق في البطولة لمنع الاختلاط بين البعثات وعبر رؤساء البعثات واللاعبون عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار فى العالم وأن زيارة الأهرامات كان حلمًا وتحقق.

وأكد رؤساء البعثة شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية وكان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

وتنظم لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة رحلات يومية للدول المشاركة لزيارة أحد أهم المزارات السياحية في العالم (أهرامات الجيزة) والتي تلقي اهتماما وحرصا كبيرا من كل المشاركين في البطولة لزيارتها.

يأتى ذلك في إطار خطة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 والتي تهدف لتوفير كل وسائل الراحة وتلبية رغبات البعثات والوفد المشاركة في البطولة بما لا يخل بالإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ علي سلامة جميع ضيوف الدولة المصرية وهو الهدف الرئيسي للبطولة هو الالتزام بالاجراءات الصحية .