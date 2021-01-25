شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يخشى "الصدمة الأهلاوية" بعد فرمان باتشيكو لمجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الترقب داخل النادى الإسماعيلى حيث يخشى الثنائى على أبو جريشة نجم الدراويش السابق والمهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب وشقيق إبراهيم عثمان رئيس النادى من رفض مسئولى الأهلى التفريط فى أى لاعب بداعى ضيق الوقت والسفر لقطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وبالتالى يصبح الدراويش فى مأزق كبير قبل غلق باب القيد الشتوى فى 31 يناير الجارى، لاسيما بعد رفض البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك الاستغناء عن أى من لاعبيه للقلعة الصفراء.

وفى وقت سابق، كشف علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق عن كواليس الاجتماعات التى شهدتها الفترة الماضية، بين مسئولي الإسماعيلي ونظرائهم في الأهلي والزمالك، وقال أبو جريشة عبر برنامج "بى أون تايم"، "أنا من ابن النادي وأساعد قدر المستطاع، ولكن الأمر جاء بشكل متأخر كان يجب أن يكون في الصيف، والآن في محاولة من النادي والمهندس إبراهيم عثمان، لتقديم أمر طيب، ونشكر الزمالك والأهلي لأنهم يتعاونون معنا بشكل محترم"

وأضاف، "بنحاول نلحق قبل غلق باب القيد، وأشكر قطبي الكرة المصرية، الإسماعيلي استقبل 48 هدفا الموسم الماضي وهذا لم يحدث في تاريخ النادي من قبل، ونسعى لتدعيم خط الدفاع والقطبين بيساعدونا.. الجهود التى أقوم بها دون منصب، المهندس أحمد عثمان كان في زيارة الزمالك، وطوال الأسبوع الماضي كان هناك حديث مع الأهلي ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وتابع، حصلنا على وعد من القطبين بأن يخبرونا باللاعبين المتاحين لضمهم خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد.

وأضاف، أشيد بلاعبي الاسماعيلي لأنهم يلعبون تحت ضغط كبير جداً ، وأرجوا أن يساعدهم الجماهير ونتوقف عن النقد حالياً، ومباراة المحلة لم يحالفنا التوفيق فيها.