شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب إسعاف المونديال يروى لليوم السابع تفاصيل واقعة خياطة قميص الأحمر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة منتخب اليد أمام سلوفينا أمس لحظات صعبة للاعبى الفراعنة انتهت بتحقيق إنجاز التأهل لربع نهائى المونديال، وشهدت فى أغلب أوقاتها ندية تخطت الرياضة، ووصلت لحد الضرب بصورة أشبه بالمعركة، مثلما حدث مع تمزيق قمصان أكثر من لاعب فى منتخب مصر طوال أحداث اللقاء، أبرزهم قائد المنتخب أحمد الأحمر حينما تعرض لذلك مرتين كانتا كفيلتين بعدم مشاركته فيما تبقى من مجريات اللقاء نظراً لأن كل لاعب له تيشرتان مخصصان له، وبالتالى لن يستطع اللاعب حالة عدم إصلاح تيشرته.

وهنا كان دور البطولة من خارج الملعب، وتحديداً من هيئة الإسعاف التى لم تتخيل أن يكون أطباؤها لهم الدور فى صعود المنتخب، وتحديداً من جانب طبيب الإسعاف الموجود فى الملعب شريف مدحت، حيث فطن لتهديد مشاركة الأحمر بذكاء خلال اللقاء، حيث قام بطلب القميصين من جهاز المنتخب وقام بخياطتهما مثلما ذكر عبر حديثة لتليفزيون الخليج 365.

وقال شريف مدحت، لـ"الخليج 365"، إن مباراة مصر وسلوفينيا شهدت إثارة كبيرة ولعب المنتخب المنافس بقوة زائدة ما أدى لتمزيق قميصين لأحمد الأحمر نجم الفراعنة، فاضطر للتدخل بين شوطي اللقاء وخياطة التى شيرتات ليتمكن من استكمال المباراة وإنقاذ الموقف.

وتعادل منتخب مصر الأول لكرة اليد مع نظيره السلوفينى بنتيجة 25 / 25 فى المباراة التى جمعتهما أمس فى ختام مواجهات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .