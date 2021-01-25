شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزى: رمضان صبحى يفكر فى الوقوف على الكرة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فوزى، حارس مرمى الأهلى السابق، عن تجهيز رمضان صبحى لاعب الفريق السابق وبيراميز الحالى مفاجأة بالتفكير فى الوقوف على الكرة مرة أخرى مثلما فعل من قبل فى مباراة الزمالك عندما كان لاعبا فى صفوف الأحمر، على أن يكون الوقوف هذه المرة فى مباراة الأهلى مع بيراميدز.

وكتب فوزى، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "رمضان عاوز يقف على الكرة فى مباراتنا غدا.. طب ما يقف إيه الطموح فى كدة يعني؟.. هل عقليتنا كجمهور تخلينا نتضايق مثلا.. يا حبيبى إحنا غير أى حد.. أقف ع الكورة والنبى وياريت كمان تاخدها معاك وأنت مروح.. نصيحة أخيرة.. اللى يقف على الكرة هتوقعه واللى يشيلها فوق رأسه تشيله وتجيبله الطموح كمان.

ومن المقررأن يلتقى الأهلى مع نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء، فى إطار مبا الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ورفض رمضان صبحى الاستمرار مع الأهلى عقب انتهاء إعارته من هدرسفيلد الإنجليزى فى شهر يونيو الماضى، وتوصل بيراميدز لاتفاق مع النادى الإنجليزى لشراء رمضان صبحى ليبدأ اللاعب فى المشاركة بتدريبات بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، وبالفعل انتقل الى الفريق السماوى .