شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق مع إبراهيم عبدالله بسبب تصريحات «اللي عايز يمشي يمشي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من القلق والاستياء داخل قطاع كرة اليد بنادي الزمالك بسبب الازمة المالية وعدم صرف مستحقات اللاعبين ورواتبهم خلال الفترة الاخيرة على مدار اكثر من ٣ شهور متتالية

ووفقا لمصدر مطلع داخل قطاع كرة اليد بنادي الزمالك فإن عدد من اللاعبين والمدربين طالبوا من المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية رحيل ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية المشرف على ألعاب الصالات بعدما أكدوا أنه قال للاعبين والمدربين: «مافيش فلوس اللي عايز يمشي يمشي هنلعب بالناشئين»

وعلمت «المصري اليوم» أن اللجنة الثلاثية تجري تحقيقاً عاجلاً للتأكد من صحة هذه التصريحات من عدمها حيث سيتم استدعاء ابراهيم عبدالله للتحقيق معه في هذه الواقعة.