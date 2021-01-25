شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة المرتبات تضرب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجددت أزمة مرتبات المدربين في النشاط الرياضي والأجهزة الفنية للألعاب الآخري داخل نادي الزمالك بعد رفض اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير النادي صرف رواتب المدربين والأجهزة الإدارية والطبية للشهر الثالث علي التوالي بسبب الازمة المالية التى يمر بها النادي .

وعقدت اللجنة الثلاثية اكثر من اجتماع مع رؤساء الاجهزة الفنية لألعاب الآخري وأبلغوهم بالصبر وعدم المطالبة بصرف للرواتب حاليا لعدم وجود أموال بخزينة النادي بسبب الإنفاق علي فريق الكرة الأول .

وسادت حالة من الاستياء داخل النشاط الرياضي بسبب غموض موقف حصولهم علي رواتبهم للشهر الثالث علي التوالي منذ تعيين اللجنة.

ياتي هذا فيما يسابق اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة من أجل توفير موارد مالية جديدة وإنعاش خزينة النادي باي أموال تمكن النادي من الوفاء بالتزاماته ورواتب المدربين.