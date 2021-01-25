شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يستهدف أسلحة بايرن ميونيخ لتدعيم صفوفه في الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستهدف يوفنتوس التعاقد مع ثنائي بايرن ميونخ كورينتين توليسو وجوشوا زيركزي، في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني هذا الموسم في الدوري الإيطالي تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو.

ويملك بايرن ميونخ ويوفنتوس علاقات جيدة بشأن الانتقالات، بعدما انتقل كل من دوجلاس كوستا ومهدي بنعطية وكينجسلي كومان وأرتورو فيدال بين صفوف الفريقين في السنوات الأخيرة.

وبحسب «كالتشيو ميركاتو»، يرغب يوفنتوس في التعاقد مع زيركزي لمدة 18 شهرًا على سبيل الإعارة، وفي الوقت الذي يحاول فيه اليوفي ضم توليسو هذا الشهر، وربما تتأجل تلك الصفقة حتى الصيف المقبل.