شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح محبط في ليقربول بعد خسارة معركة الشياطين الحمر لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث مايكل أوين، أسطورة منتخب إنجلترا، عن الفارق الذي حسم صدام مانشستر يونايتد وليفربول، أمس الأحد، لصالح الشياطين الحمر بنتيجة (3-2)، ضمن لقاءات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال أوين، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ستار، المباراة كانت مفتوحة، افترض من منظور ليفربول أن النتيجة محبطة، لكن تسجيل هدفين أمر يسعد المدرب يورجن كلوب ومحمد صلاح.

وأضاف: «أعتقد أن الفارق في المباراة، تمثل في فريق يتحلى بثقة عالية ويحظى بمسيرة مميزة حالياً، وآخر خفت بريقه مؤخراً، أعتقد بأن صلاح سيكون محبطًا لتسجيل هدفين وخسارة المباراة في النهاية».