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8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن أحدث حصيلة لاختبارات الكشف عن العدوى، في الأندية العشرين المنافسة بالمسابقة.

ومن بين 2518 اختبارا للكشف عن خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري تبين وجود 8 حالات إيجابية.

وهذه هي الحصيلة الأدنى لإصابات كورونا منذ الجولة التي جرت بين يومي 14 و20 ديسمبر الماضي بحسب بيان رابطة الدوري الإنجليزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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